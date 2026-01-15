Crespo agradece los patrocinios de Aldeas de Nadal, que irá a Fitur
REDACCIÓN
El alcalde de Lalín, José Crespo, recibió ayer a las empresas patrocinadoras de Aldeas de Nadal para agradecerles su implicación «decisiva» en un proyecto que atrajo a miles de visitantes entre el 5 de diciembre y el 6 de enero y que se promocionará en Fitur. También participaron las concejalas Paz Pérez y Karen Fernández Lamela.
Crespo trasladó su agradecimiento a Grupo Aurela SL, Megodeza SLU, Tecglass SL, Hermanos Toimil García SL, Disanfa SL, Autocares Meijide y Distribuciones Padín. Además, quiso reconocer de forma especial a quienes cedieron de manera altruista locales para la instalación de los escaparates máxicos y del mercadillo: Carmen Terrón, José Luis Santorum, Begoña Guerra, la familia Brandido y Bea Ferreiro.
