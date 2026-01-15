Continúa la oleada de robos en Deza, con asaltos a casas de Moneixas y Carragoso

Tras los asaltos a dos pisos en Silleda el pasado sábado, sigue la oleada de robos en la comarca dezana. Durante la tarde-noche del domingo se produjeron hurtos en varias viviendas en la zona periurbana de Lalín. La Guardia Civil no considera que estos hechos tengan como autores a los mismos de Trasdeza, puesto que se trata de viviendas aisladas. Eso sí, no descarta que puedan tener que ver con la llamada «banda del Volvo», autora de varios robos en el área de Santiago.

La Benemérita señala que, por el momento, se formalizaron tres denuncias por hurtos: dos en otras tantas casas de la parroquia de Moneixas y otra en Carragoso. La Policía Local señala que durante esa jornada se produjeron incursiones en otras viviendas, y añade que tras tener conocimiento de estos hechos, tres patrullas de la Guardia Civil realizaron una inspección por el entorno y por la zona de Trascastro, amén de tomar huellas en el interior de los hogares afectados.

Una de las viviendas asaltadas en Moneixas. / BERNABE/JAVIER LALIN

En el caso de las dos viviendas de Moneixas con denuncia interpuesta, los ladrones sabían que sus dueños estaban fuera: la residente de una, en el hospital, y la pareja de la otra, en una celebración familiar. Una de las viviendas sí tenía alarma, que alertó a través del móvil a su dueña de la presencia de intrusos. Esta casa está en una finca aislada, y de ahí la facilidad de los ladrones para acceder a su interior. Pero en el otro caso, la vivienda se encuentra en el núcleo de la aldea y en una zona muy transitada tanto por caminantes como por clientes de la taberna Pachín, muy cercana.

La hija de los afectados relata que sus padres habían salido de casa a mediodía y regresaron en torno a las 20.00 horas. Cuando entraron, encontraron todos los armarios y cajones revueltos, pero sin ningún daño ni en el menaje de cocina ni en el mobiliario. Explica que el ladrón o ladrones entraron a través de una ventana antigua en la parte trasera de la vivienda, por lo que resulta apenas visible. Lo hicieron con tal sigilo que los escasos vecinos no se percataron de los hechos.

Tercer intento

Conscientes, seguramente, de que los dueños estarían fuera toda la tarde, los ladrones se tomaron su tiempo para revolver todos los armarios y cajones de cada estancia, en busca de dinero en efectivo y de joyas de oro que, al margen de su valor monetario, tenían un gran valor sentimental para la familia. A su llegada, los dueños se encontraron con el suelo cubierto de papeles, ropa y otros enseres. Una vez que la familia alertó a a la Benemérita, una patrulla se desplazó a esta vivienda ya el domingo para, como en los demás casos, tomar huellas. Es la primera vez que esta casa sufre un robo, pero en la otra ya se produjeron dos incursiones más en anteriores ocasiones.

Estos sucesos, como es lógico, están creando una gran alarma entre la población, por lo que el Concello de Silleda ya difundió una serie de consejos entre el vecindario. En grupos de WhatsApp circulaba ayer una información según la cual en una vivienda los ladrones habían empleado un camión para simular una mudanza y, en realidad, llevarse los muebles. La Policía Local de Lalín señaló ayer que no tiene constancia de este hecho.

Más robos en Navidades

Al margen de estos hurtos durante el pasado fin de semana tanto en Silleda como en Lalín, hay constancia de robos durante las últimas fechas en A Estrada, Vedra o Boqueixón, que sí se atribuyen a la conocida como «banda del Volvo». Desde la Guardia Civil se incide en que desde las semanas previas a las Navidades se está registrando un goteo de denuncias por incursiones en viviendas. Es frecuente que aumenten los robos durante esas fechas debido a la ausencia de los dueños por viajes y comidas navideñas y a un mayor volumen de dinero en efectivo y objetos de valor para entregar a familiares como regalo.