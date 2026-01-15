Carballedo festeja con Los Támega la Festa do Petote el 1 de febrero

El alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, desveló ayer que la charanga Los Támega será la encargada de poner la nota musical y festiva en la XVI Festa do Petote, que se celebrará el domingo 1 de febrero en la Praza da Chan, en Carballedo. El evento gastronómico será presentado oficialmente el miércoles 21 de enero.

Las actividades de la Festa do Petote comenzarán a las 10.00 horas con la apertura de los puestos de artesanía y alimentación. A las 11.30 horas se celebrará O Petote Miúdo, una propuesta dirigida al público infantil que incluye hinchables y un taller de elaboración de petote. A las 12.00 horas tendrá lugar un pasacalles a cargo de la Comparsa Cor Café, y a las 13.00 horas se desarrollará la degustación popular del petote, amenizada por la charanga Los Támega, en la propia Praza da Chan. A mediodía se celebrará el tradicional almuerzo popular en los establecimientos colaboradores, con un menú de 25 euros por persona, compuesto por costilla, lacón, chorizo, cebolleiro, patata, verdura, cacheira, petote, postre y bebida.