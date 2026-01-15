Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAire Polar GaliciaSentencia KararAyudas reformas vivienda GaliciaJulio IglesiasMegayate FantasmaMingueza
instagramlinkedin

Carballedo festeja con Los Támega la Festa do Petote el 1 de febrero

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

El alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, desveló ayer que la charanga Los Támega será la encargada de poner la nota musical y festiva en la XVI Festa do Petote, que se celebrará el domingo 1 de febrero en la Praza da Chan, en Carballedo. El evento gastronómico será presentado oficialmente el miércoles 21 de enero.

Las actividades de la Festa do Petote comenzarán a las 10.00 horas con la apertura de los puestos de artesanía y alimentación. A las 11.30 horas se celebrará O Petote Miúdo, una propuesta dirigida al público infantil que incluye hinchables y un taller de elaboración de petote. A las 12.00 horas tendrá lugar un pasacalles a cargo de la Comparsa Cor Café, y a las 13.00 horas se desarrollará la degustación popular del petote, amenizada por la charanga Los Támega, en la propia Praza da Chan. A mediodía se celebrará el tradicional almuerzo popular en los establecimientos colaboradores, con un menú de 25 euros por persona, compuesto por costilla, lacón, chorizo, cebolleiro, patata, verdura, cacheira, petote, postre y bebida.

TEMAS

  1. Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
  2. El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
  3. Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
  4. El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
  5. Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
  6. Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
  7. La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
  8. La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería

Continúa la oleada de robos en Deza, con asaltos a casas de Moneixas y Carragoso

El día en que la Farola apagó su luz

El día en que la Farola apagó su luz

Lalín presentará el Cocido en Nueva York, Oviedo, Madrid y Compostela

Lalín presentará el Cocido en Nueva York, Oviedo, Madrid y Compostela

Lía Brea Folgar, psicóloga y terapeuta: «Se habla más de depresión, pero mucha gente se soprende cuando le pasa»

Lía Brea Folgar, psicóloga y terapeuta: «Se habla más de depresión, pero mucha gente se soprende cuando le pasa»

El histórico Bar Acrópolis cierra meses después de su reapertura

Crespo agradece los patrocinios de Aldeas de Nadal, que irá a Fitur

Silleda aprobará la contratación para la reforma integral de la Escola da Música

Rescatan a un joven atrapado en un balcón de Toiriz

Tracking Pixel Contents