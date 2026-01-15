Cachafeiro se reúne con Martínez Allegue para tratar temas de vivienda
REDACCIÓN
Forcarei
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro. En el encuentro mantenido en San Caetano, en el que también estuvo el director territorial de la Consellería en Pontevedra, José Manuel González, se abordaron diferentes actuaciones en materia de vivienda, de interés para el municipio. La reunión sigue la línea de colaboración que manteniene el departamento que dirige Allegue con los concellos, prestándoles apoyo para ejecutar actuaciones para beneficio de sus vecinos.
