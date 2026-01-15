Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAire Polar GaliciaSentencia KararAyudas reformas vivienda GaliciaJulio IglesiasMegayate FantasmaMingueza
instagramlinkedin

El Bloque presenta una moción contra el acuerdo con Mercosur

Entrarán 99.000 toneladas de carne, más de las que produce la comunidad | Pide un modelo propio para fijar precios en Galicia

Protesta en Ourense contra el acuerdo. |

Protesta en Ourense contra el acuerdo. | / Brais Lorenzo

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

El BNG presentará en los municipios de la comarcas una moción de partido en la que insta a la Xunta y al gobierno estatal a mostrar su rechazo al acuerdo de la Unión Europea con países de América del Sur que permitiría la importación anual de 99.000 toneladas de carne de vacuno, 180.000 de aves y 45.000 de miel procedentes de Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Son cifras que superan las 95.600 toneladas de carne vacuna que producen las explotaciones gallegas (23.000 amparadas por la IXP Ternera Gallega) y que rozan las 215.000 de aves. Galicia también produce 2.700 toneladas de miel. Los productos de Mercosur entrarán sin aranceles y con sistemas de producción que van a favorecer monocultivos y que, además, no tendrán por qué someterse a exigencias que sí cumplen los alimentos gallegos en cuanto al mínimo empleo de herbicidas o antibióticos.

El BNG pide además que los gobiernos se opongan a la intención de la UE de recortar un 22% los fondos destinados a la PAC para el periodo 2028-2034. Considera que este recorte permitirá invertir más en otras cuestiones como la «industria da guerra». Dentro de la nueva PAC, el Bloque ve necesario que se mejore la financiación a las ganaderías gallegas, a la par que solicita recuperar el modelo de contratos homologados que funcionó entre 2006 y 2009 y que permitiría que Galicia dispusiese de un modelo propio para fijar precios y garantías de cobro. Y es que en la actualidad «a Lei da Cadea Alimentar permita que a agroindustria impoña os seus prezos e condicións». Basta ver qué ocurre con la leche cruda: a mayor producción, mayor descenso de los precios.

Noticias relacionadas y más

Dermatosis nodular

Por último, la moción de partido también reclama a la Xunta que ponga en marcha de forma inminente la vacuna gratis contra la dermatosis nodular contagiosa, y que las indemnizaciones por vaciado sanitario estén actualizadas según el precio real del mercado de ganado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
  2. El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
  3. Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
  4. El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
  5. Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
  6. Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
  7. La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
  8. La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería

Continúa la oleada de robos en Deza, con asaltos a casas de Moneixas y Carragoso

El día en que la Farola apagó su luz

El día en que la Farola apagó su luz

Lalín presentará el Cocido en Nueva York, Oviedo, Madrid y Compostela

Lalín presentará el Cocido en Nueva York, Oviedo, Madrid y Compostela

Lía Brea Folgar, psicóloga y terapeuta: «Se habla más de depresión, pero mucha gente se soprende cuando le pasa»

Lía Brea Folgar, psicóloga y terapeuta: «Se habla más de depresión, pero mucha gente se soprende cuando le pasa»

El histórico Bar Acrópolis cierra meses después de su reapertura

Crespo agradece los patrocinios de Aldeas de Nadal, que irá a Fitur

Silleda aprobará la contratación para la reforma integral de la Escola da Música

Rescatan a un joven atrapado en un balcón de Toiriz

Tracking Pixel Contents