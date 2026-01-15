El Bloque presenta una moción contra el acuerdo con Mercosur

El BNG presentará en los municipios de la comarcas una moción de partido en la que insta a la Xunta y al gobierno estatal a mostrar su rechazo al acuerdo de la Unión Europea con países de América del Sur que permitiría la importación anual de 99.000 toneladas de carne de vacuno, 180.000 de aves y 45.000 de miel procedentes de Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Son cifras que superan las 95.600 toneladas de carne vacuna que producen las explotaciones gallegas (23.000 amparadas por la IXP Ternera Gallega) y que rozan las 215.000 de aves. Galicia también produce 2.700 toneladas de miel. Los productos de Mercosur entrarán sin aranceles y con sistemas de producción que van a favorecer monocultivos y que, además, no tendrán por qué someterse a exigencias que sí cumplen los alimentos gallegos en cuanto al mínimo empleo de herbicidas o antibióticos.

El BNG pide además que los gobiernos se opongan a la intención de la UE de recortar un 22% los fondos destinados a la PAC para el periodo 2028-2034. Considera que este recorte permitirá invertir más en otras cuestiones como la «industria da guerra». Dentro de la nueva PAC, el Bloque ve necesario que se mejore la financiación a las ganaderías gallegas, a la par que solicita recuperar el modelo de contratos homologados que funcionó entre 2006 y 2009 y que permitiría que Galicia dispusiese de un modelo propio para fijar precios y garantías de cobro. Y es que en la actualidad «a Lei da Cadea Alimentar permita que a agroindustria impoña os seus prezos e condicións». Basta ver qué ocurre con la leche cruda: a mayor producción, mayor descenso de los precios.

Dermatosis nodular

Por último, la moción de partido también reclama a la Xunta que ponga en marcha de forma inminente la vacuna gratis contra la dermatosis nodular contagiosa, y que las indemnizaciones por vaciado sanitario estén actualizadas según el precio real del mercado de ganado.