El Bloque denuncia la «arbitrariedade» en la contratación de personal del SAF

El BNG de Silleda califica de «profundamente inxusto e pouco rigoroso» el proceso que acaba de abrir el Concello para contratar a dos personas como auxiliares del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), ya que el plazo de inscripción es de solo cinco días naturales y aunque exige requisitos mínimos de formación sociosanitaria, «o procedemento establece que tamén poden participar persoas que non dispoñen da formación requerida, sempre que acrediten experiencia e presenten unha declaración responsable, comprometéndose a obtela durante o contrato·».

Para el BNG, lo idóneo sería que una persona que tiene esa formación obtuviese más puntos que el candidato o candidata que carece de ella, «e este principio básico non se está respectando». Añade que, una vez que se verifiquen esos requisitos mínimos, las plazas se asignarán por orden de entrada de las solicitudes en el registro general del Concello, «un criterio impropio dunha administración. É un criterio arbitrario, inxusto e sen ningunha relación coa calidade do servizo», indica la portavoz del partido, Erea Rey.

El Bloque propone un sistema que valore «criterios obxectivos como a formación, a experiencia, a dispoñibilidade, a posesión de vehículo propio ou a proximidade xeográfica, para garantir unha resposta máis eficiente. Non pode resolverse como se fose unha carreira para ver quen chega antes á ventá do rexistro», concluye la formación política trasdezana.