Entrevista | Armando Requeixo Premio Álvaro Cunqueiro de xornalismo gastronómico
«Agardo ter espellado ese vínculo amigable de Álvaro Cunqueiro con Deza»
Crítico literario, investigador e unha das voces máis autorizadas para debullar as letras galegas contemporáneas, Armando Requeixo suma un novo fito á súa prolífica traxectoria: o Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro
Cun pé na academia e outro na divulgación constante, Armando Requeixo non só analiza a literatura, senón que a habita con esa mesma curiosidade infatigable que definía ao mestre de Mondoñedo
—Que supón para vostede, como un dos grandes especialistas na obra de Cunqueiro, recibir o premio que leva o seu nome?
Pois é unha grande honra porque dalgunha maneira o que quixen facer con este ensaio meu é xunguir dúas grandes tradicións culturais de Galicia: a do propio Lalín e o seu activo histórico e cultural coa figura dun mindoniense universal como é Álvaro Cunqueiro que ten un vínculo directo coa propia Feira do Cocido porque foi o primeiro pregoeiro e todo o mundo dezao e lalinense porque el tivo amizades en Lalín e admira moito a figuras como Laxeiro ou Ramón Aller. Tamén realidades antropolóxicas como a romaría do Corpiño da que escribiu moito. Parecíame bonito que unha persona coma min, que son devoto profundador das alfaias literarias de Cunqueiro e ademais director de publicacións e actividades da Casa Museo Álvaro Cunqueiro, pois escribise un texto interconectando esas dúas realidades e que fose un texto que espellase a Cunqueiro en Lalín ou Lalín visto desde os ollos do propio Cunqueiro.
—Cunqueiro dicía que «o mundo é un mundo de mundos». Cal deses «mundos» cunqueirianos sinte que está máis presente no seu traballo galardoado?
En realidade, Cunqueiro é un poliedro de mundos ou un metauniverso fractal que se reproduce en bucle porque Cunqueiro era insodable e infinito. Por concretar, eu creo que dos mundos de Cunqueiro en min moito do labor de persoa que dalgún modo é unha ponte natural entre os espazos do ensaismo máis documentado e informado e o ensaismo máis literario, máis xornalístico e de mediación co público e coa sociedade. Dalgunha maneira eu sigo ese vieiro de persoa que vindo do mundo da literatura estamos nun espazo de tanxencia natural nos medios e tamén na divulgación e recreación literaria a través dos medios de comunicación.
—Se puidese sentar a conversar con don Álvaro hoxe mesmo, que lle diría sobre o que significa a súa herdanza para a Galicia do século XXI?
Probablemente o que lle diría é que don Álvaro sen dúbida ningunha vostede deixounos non mil primaveiras máis, senón mil por mil primaveiras máis. Tamén lle diría que a súa obra é eterna e a Galicia creativa, da escrita e a Galicia literaria en xeral non se entende sen unha figura da dimensión universal que ten Cunqueiro. E neste caso, en particular, xa que estamos falando do artigo que levou o premio, tamén lle diría que agardo que esta pequena e humilde homenaxe miña pois dalgún xeito sexa vista por el con bos ollos porque segundo eu entendo Cunqueiro viña por Lalín e tiña polas súas xentes unha querencia especial e agardo ter espellado ese vínculo amigable que uniu a Cunqueiro con esta terra e as súas xentes. E gustaríame tamén engadir algo importante.
—Por suposto.
Falo do feito de que todo isto ten outra columna vertebral e é que o meu traballo aparece no FARO DE VIGO do que don Álvaro Cunqueiro foi director. Era un home do FARO inequívocamente é dalgún modo tamén eu, con toda modestia, quero reivindicarme como un mindoniense que sigue esa tradición que está abandeirada por Cunqueiro pero tamén por outros mindonienses como por exemplo Xosé Díaz Jácome, que foi redactor xefe moitos anos no decano, do que eu son biógrafo. É outro dos nos mestres do xornalismo «fariano». Dalgún modo continúo esa tradición porque son desa estirpe: mindonienses que se sinten unidos ao noso FARO. E hai tamén dese vínculo tan especial entre Mondoñedo e Vigo e todo o que represente. Creo que tamén é bonito que todos eses vasos comunicantes transparenten agora nesta cuestión do premio, un premio que leva o nome de Álvaro Cunqueiro, dun artigo que aparece no FARO, que foi dirixido por Cunqueiro, está escrito por un mindoniense que ademais leva a casa museo do autor e penso que hai unha arañeira de complicidades que case me convidaban a que se presentase un texto a ese premio tan importante.
«Falou de Lalín na súa obra de creación»
—Despois de tantos anos estudando a súa figura, que novas lecturas ou matices descubriu de Álvaro Cunqueiro mentres preparaba esta obra?
Por exemplo, eu tiña noticia de lugares da obra de Cunqueiro onde el aludía a personaxes de Lalín ou a feitos que tiñan que ver co Deza. Non foi ata que me documentei para a escrita do artigo cando me decatei da profundidade de campo de esa relación. Foi moito máis intensa da que eu sospeitaba inicialmente. Indo a procurar todos os textos onde Cunqueiro falaba de Lalín decateime de que transversalmente ao longo de toda a súa obra aparecen moitas veces Lalín, o Deza e todas aquelas terras. Tamén falou de Lalín na súa obra de creación. Hai textos narrativos onde aparecen personaxes de Cunqueiro dos seus libros de semblanzas que son de Lalín ou que pasan ou fan vida en Lalín.
