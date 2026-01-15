Anxo Álvarez renuncia como concejal del PSOE en Lalín y le sustituye Mª Luz Iglesias
Deja el cargo por motivos personales y profesionales; la nueva edil, ya estuvo en la corporación el anterior mandato
El grupo municipal socialista de Lalín informó este jueves de la renuncia del edil Anxo Álvarez, que deja su acta por “motivos personales y profesionales” con el objetivo de centrarse en su actividad laboral. Le relevará la exconcejala María Luz Iglesias, siguiente de la lista electoral de 2023.
Desde el PSOE local agradecen “profundamente” el trabajo desarrollado por Álvarez durante “máis de dous anos de servizo público”, destacando su tono "dialogante e construtivo” y su nivel en los debates municipales, “sempre desde o respecto e coa vontade de mellorar Lalín”.
La formación subraya que se trata de “unha decisión persoal plenamente lexítima”, que dicen comprender y respetar, y precisa que el edil seguirá vinculado al proyecto político socialista. En este sentido, el partido asegura que continuará contando con su apoyo y aportaciones, “con ideas e propostas” para seguir trabajando por el municipio.
En sustitución de Álvarez se incorporará como concejala Mª Luz Iglesias Cobas, que ya formó parte de la corporación en el anterior mandato. Según el comunicado del PSOE, Iglesias Cobas es licenciada en Biología y cuenta con “ampla experiencia e profundo coñecemento do rural”. El grupo socialista señala que llega con “ilusión renovada” y con la intención de centrarse especialmente en los intereses de las parroquias de Lalín y en el sector agrogandero.
La toma de posesión de la nueva edil está prevista para el próximo pleno municipal.
