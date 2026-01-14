Luis de la Fuente será nombrado comendador del Cocido de Lalín
Lalín
Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, engrosa la nómina de comendadores del Cocido de Lalín. El nombramiento fue anunciado esta mañana por el alcalde de la capital dezana, José Crespo, en el transcurso de la presentación del Mes do Cocido, que comienza mañana. Crespo desveló también que su amistad con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue crucial para conseguir que el técnico de Haro reciba su capa de comendador en la edición de este año de la Feira do Cocido.
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
- La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
- La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería
- «Isto non ten pés nin cabeza, non podemos ir ao mar a hipotecarnos»
- Desarticulado desde Vigo un entramado de explotación laboral que captaba a sus víctimas en una app de citas