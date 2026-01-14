Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis de la Fuente será nombrado comendador del Cocido de Lalín

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol

Ángel Graña

Lalín

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, engrosa la nómina de comendadores del Cocido de Lalín. El nombramiento fue anunciado esta mañana por el alcalde de la capital dezana, José Crespo, en el transcurso de la presentación del Mes do Cocido, que comienza mañana. Crespo desveló también que su amistad con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue crucial para conseguir que el técnico de Haro reciba su capa de comendador en la edición de este año de la Feira do Cocido.

