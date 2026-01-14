Accidente entre dos coches deja varios heridos leves en la N-640 en Cuntis

A las 8.50 horas de esta mañana, a la altura del kilómetro 3 de la carretera N-640 que une A Estrada y Cuntis, un vehículo de autoescuela embistió por detrás a otro coche, lo que provocó que este terminase volcando. El accidente contó con 4 heridos leves: los 3 ocupantes del primer coche que alcanzó por detrás al que recibió el impacto, y el conductor del automóvil que terminó dado la vuelta, que pudo salir por sus propios medios. Dos ambulancias trasladaron a los heridos hasta el Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra, y hasta el lugar se desplazaron también Protección Civil de Cuntis, la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras.