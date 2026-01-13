Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Guimarei celebran la recuperación de su cruceiro tras 4 años

El antiguo fue derribado de forma accidental por una pala y sustituido por una réplica de madera

Los vecinos de Guimarei y el alcalde estradense, ante el nuevo cruceiro.

REDACCIÓN

A Estrada

Este pasado domingo los vecinos de Guimarei pudieron celebrar la restauración de su emblemático cruceiro, derribado accidentalmente por una pala en una obra en 2022. La recuperación fue posible gracias a la mediación municipal y a la financiación de la Consellería de Cultura, cuyo equipo de expertos logró devolver la pieza a su estado original. Durante el acto, que coincidió con las fiestas locales, y en el que estuvo el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, este destacó la perseverancia de los vecinos, quienes durante este tiempo llegaron a instalar una réplica de madera para mantener vivo el símbolo de su parroquia.

