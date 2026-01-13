Tony Taboada toma las riendas en el GTR-Galaico Trail Run

El club GTR-Galaico Trail Run ha iniciado una nueva etapa tras la celebración de su asamblea anual el pasado fin de semana, en la que se eligió por unanimidad a la nueva junta directiva que liderará la entidad durante los próximos cuatro años. Tony Taboada asume la presidencia de la entidad lalinense en esta nueva etapa, acompañado en lo alto del organigrama por Suso González Vázquez como vicepresidente, Alberto Martínez Eiras en la secretaría y Juan Varela como tesorero. El equipo directivo se completa con Isa González a cargo de las equipaciones, Manu Gómez en la gestión y contacto con los corredores, y Fernando Alvarellos, que se encargará de supervisar las áreas de redes sociales y comunicación, actuando los tres también como vocales.

Bajo el objetivo de crecer de forma sostenible y fortalecer el club, la nueva dirección subraya que la base del futuro reside en la unión y participación activa de todos los socios para consolidar un grupo abierto y orgulloso de su identidad. Durante la reunión, el presidente saliente, Juan Varela, presentó un balance positivo de los últimos cuatro años, destacando la buena salud económica de la organización y los éxitos deportivos alcanzados. La jornada finalizó con una celebración social en el Bar Ramos y una cena en La Robleda, donde se entregó el galardón «Galaico do Ano» a Fernando Alvarellos.

Espíritu familiar

Esta renovación institucional se produce en un momento de estabilidad para el GTR-Galaico Trail Run, permitiendo que el nuevo equipo de trabajo se centre en profesionalizar la comunicación y mejorar la atención directa al deportista. El compromiso de la directiva de Tony Taboada pasa por mantener el espíritu familiar del club mientras se exploran nuevas rutas, competiciones y eventos que sigan poniendo en valor el entorno natural y la pasión por la montaña. Con la hoja de ruta ya trazada para este periodo de cuatro años de mandato, el club afronta el 2026 con la motivación de superar sus propios registros y consolidar una comunidad de corredores cada vez más activa y cohesionada.