Silleda abre un proceso urgente para contratar auxiliares del SAF

El Concello de Silleda ha activado un procedimiento excepcional y urgente de contratación laboral temporal para cubrir dos bajas por incapacidad laboral transitoria en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), ante la imposibilidad de recurrir a las bolsas municipales vigentes.

La convocatoria está dirigida a personas con formación vinculada a la atención sociosanitaria, como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en Atención Sociosanitaria, certificados de profesionalidad u otras habilitaciones reconocidas para ejercer como auxiliar de ayuda a domicilio. De manera también excepcional, se contempla la posibilidad de que puedan optar al proceso personas que no dispongan inicialmente de la formación requerida, siempre que acrediten experiencia laboral suficiente en el sector y presenten un compromiso formal para realizar la formación exigida durante la vigencia del contrato.

Las plazas se cubrirán por orden de entrada de las solicitudes en el Rexistro Xeral del Concello, siempre que se cumplan los requisitos mínimos. El plazo de presentación será de cinco días naturales desde la publicación del anuncio, prevista para el martes 13 de enero.

Desde el gobierno local subrayan la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial como el de la ayuda domiciliaria, clave para la atención a personas mayores y dependientes del municipio. Toda la información acerca de la convocatoria puede consultarse en el tablón de anuncios municipal y en la página web del Concello de Silleda.