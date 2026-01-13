Rodeiro solicita un fondo para los municipios más extensos

El pleno del Concello de Rodeiro aprobó ayer, con los votos a favor del grupo de gobierno, una moción para instar a la Deputación de Pontevedra a la creación de un fondo de compensación específico. La iniciativa solicita una partida de 7 millones de euros destinada a los 13 municipios de la provincia que superan los 100 km² de superficie, que afrontan costes mucho más elevados para mantener los servicios básicos debido a su gran extensión territorial y carácter rural. El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, ha defendido la urgencia de esta medida señalando que el mantenimiento de las infraestructuras en territorios extensos supone un desafío financiero inasumible sin apoyo externo. «O desgaste nas carreteras municipais debido a actividade agrícola é, literalmente, terrorífico para as arcas municipalis», afirmó el regidor, subrayando que la agricultura es el motor económico de la zona pero requiere una buena red viaria .

Desde el consistorio se argumenta que este fondo no sólo supondría un alivio económico, sino una herramienta clave para combatir la despoblación. Según Camiñas, el objetivo final es «devolver vida ao rural e garantir que a xente poida vivir con dignidade», algo que sólo es posible si las administraciones supramunicipales refuerzan su apoyo a los ayuntamientos con mayores dificultades geográficas. Tras la aprobación de la moción, el Concello de Rodeiro remitirá formalmente la solicitud a la Deputación de Pontevedra para que se ponga en marcha esta nueva línea de ayudas que beneficiaría directamente a los ayuntamientos más extensos de la provincia. De igual forma, fue aprobada una moción de Unidade por Rodeiro pidiendo líneas de apoyo a la recría de becerras de rubia gallega.

La sesión plenaria rodeirense también incluyó en el orden del día la aprobación del IV Plan de Igualdade de Xénero do Concello de Rodeiro 2026-2029, que contó con los votos favorables de todos los partidos políticos con representación municipal. Se trata de un proyecto nacido en 2011 y contempla siempre mejoras en temas de igualdad que faciliten la conciliación o la integración de mujeres con algún tipo de problema de maltrato, entre otros.

Por último, el Grupo del Partido Popular de Rodeiro presentó tres propuestas a través del apartado de «rogos» relativas al estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas, otra está relacionada con la solicitud del arreglo de una pista que da acceso al lugar de Barregallos y a las granjas de O Ceo que dan empleo a 14 trabajadores y, por último, una última sobre las obras de acceso al lugar de Santa Baia, donde los vecinos hicieron unos muros nuevos dejando una parte para el camino de forma gratuita.