Retoman las obras de peatonalización de la Farola tras las fiestas de Navidad

Los obreros volvieron ayer a tomar el centro de A Estrada para dar continuidad a los trabajos de reforma de la plaza de la Farola y sus calles anexas. Esta obra se detuvo con la llegada de las fiestas de Navidad, permitiendo así a los vecinos y al comercio disfrutar de un tiempo de calma. Una vez finalizada la tregua, volvió a cortarse el tráfico por la rúa 56 y San Paio, iniciando ya el trabajo de empedrado y hormigonado de ambas calles.

En unas semanas está previsto que las obras alcancen la plaza de la Farola, cortándose al tráfico otras calles donde actualmente no hay actividad. Con este nuevo corte, se realizó un reajuste de las paradas de autobús y taxi. Los primeros deberán detenerse junto a la plaza del Concello, mientras que los taxis quedarán ubicados en la rotonda de la Farola.