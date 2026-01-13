La N-525 a su paso por Prado se mantiene por debajo de los 10.000 vehículos diarios

La N-525 a su paso por Lalín es la carretera del Estado con más tráfico de las comarcas. Fue, hasta la apertura de la autopista AP-53, la conexión natural entre Deza y la capital de Galicia pues también atraviesa los núcleos urbanos de Silleda, A Bandeira y parte del territorio de A Estrada. El vial se mantiene por debajo de los 10.000 vehículos al día por segundo año consecutivo en la estación de medición de aforos situada a la altura de la parroquia lalinense de Prado.

Así se deduce del informe provisional facilitado por el Ministerio de Transportes, que establece en 9.917 la Intensidad Media Diaria (IDM) de esta carretera poco antes de la conocida como recta de Prado durante el año pasado. La caída es prácticamente insignificante si se compara con el ejercicio anterior, una vez que son solo una quincena de vehículos menos al día. No obstante, si observamos las características del tráfico hay que subrayar que la media absoluta baja por una menor circulación de vehículos pesados, pasando de 949 diarios a 873. Mientras, los ligeros incluso aumentan en un promedio de 61 cada 24 horas, desde los 8.983 a los 9.044. La media en 2023 fue de 10.085.

El ministerio también analiza el usode esta misma carretera a su paso por la parroquia silledense de Lamela. La Intensidad Media Diaria el pasado curso se situó en 6.053 vehículos, que son 265 más que doce meses antes. Como acontece en Prado, aunque en este caso todavía a un nivel superior, la densidad se incrementa por el tránsito de vehículos pesados pues, según los datos de Transportes, de una media de 1.379 viajes diarios se pasó a 1.888. No acontece lo mismo con turismos, motocicletas, furgonetas o máquinas de menor tonelaje, pues en este caso los 4.194 desplazamientos diarios representan un descenso de 244.

Apenas varía el tráfico en esta misma carretera a la altura del municipio de Dozón, con un promedio de 574 vehículos, 17 más, de los que 521 son ligeros y los restantes 53, pesados.

Por otro lado, las bonificaciones en la AP-53 consolidan esta infraestructura como alternativa a la N-525 para desplazarse entre la comarca dezana y Santiago. A pesar de que la carretera mantiene un volumen de tráfico mayor, en el mes de julio pasaron por Prado 10.012 vehículos, mientras que la autopista atrajo un promedio de 8.675, que son 520 más que un año antes, todavía sin los descuentos aprobados por el ministerio. Más cerca se situó la vía de alta capacidad de pago de la N-525 en agosto, mes de mayor tráfico. Así, la AP-53 promedió ya 9.078 desplazamientos (482 más) y por la N-525 en Prado pasaron 9.823.

Puente para peregrinos en la zona de A Laxe

La Xunta adjudicó las obras de construcción de un paso elevado sobre la N-525 a la altura de la parroquia lalinense de Bendoiro. Se trata de un puente que, en pleno Camino de Santiago, mejorará la seguridad de caminantes y vecinos de esta zona. La mesa de contratación elevó una propuesta al organismo Turismo de Galicia de adjudicación del proyecto a la empresa Taboada y Ramos, por ser la que presentó la oferta más ventajosa. La obra salió a concurso por 355.823 euros y fue adjudicada en 328.247 euros, con un plazo de ejecución estimado en seis meses. El paso elevado tiene una longitud de 30 metros.