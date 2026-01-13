Marisol Soengas detallará en Lalín su experiencia en la investigación contra el cáncer

El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, en Lalín, acogerá este jueves 15 de enero, a las 19:00 horas, un nuevo coloquio del programa provincial Aquí faltan páxinas, impulsado por la Diputación de Pontevedra para rescatar historias de mujeres que no suelen ser contadas. La protagonista será Marisol Soengas, una de las científicas gallegas de mayor proyección internacional en el ámbito de la oncología. El encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas y el público podrá escuchar también el testimonio personal de la científica, afectada por la enfermedad.

Soengas estará acompañada por la diputada de Igualdad, Paula Bouzós, y el alcalde de Lalín, José Crespo. El coloquio servirá para repasar la trayectoria de la investigadora de Agolada en la vanguardia del estudio del cáncer desde el Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que dirige. Su trabajo se ha centrado en el melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos, y ha desarrollado parte de su carrera en centros punteros de Estados Unidos como el Cold Spring Harbor Laboratory y la Universidad de Michigan.

La Diputación destaca que sus investigaciones han permitido identificar mecanismos moleculares relacionados con la resistencia del melanoma a terapias convencionales, abriendo vías para tratamientos más eficaces. Subraya su compromiso con la visibilidad de las mujeres en la ciencia y con la divulgación.