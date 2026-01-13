Gresande celebra este domingo el San Antón con bendición de mascotas
REDACCIÓN
La parroquia lalinense de Gresande celebra este domingo la festividad de San Antón, patrón de los animales, con la bendición de mascotas. Se trata de una cita recuperada por vecinos de esta pedanía que va ya por su quinta edición y que suele convocar no solo a devotos de la zona sino de otros municipios.
Los actos darán comienzo a las 17.00 horas con una misa oficiada por José Criado y por José Catanga. Este último cura es, según los propios vecinos, uno de los párrocos más queridos por su implicación en esta celebración del San Antón. La bendición de los animales será al finalizar el oficio religioso y todas las mascotas que se acerquen al templo de Gresande se llevarán de recuerdo una chapa de colores de recuerdo. Además, las personas que tengan explotaciones ganaderas recibirán una estampa del santo.
La celebración del domingo será amenizada por el coro de las mujeres de Gresande, Soutullo y Barcia y también por parte del grupo de gaitas Repenicando.
