A Estrada analiza la cesión de dos terrenos en la rúa Antón Losada Diéguez

El Concello de A Estrada se ha encontrado con una interesante propuesta para ampliar la zona de aparcamiento público y a solo un paso del centro de la villa. Esta inesperada opción ha partido de los propietarios de dos terrenos situados a ambos lados de la rúa Antón Losada Diéguez, a la altura de la conocida como rotonda del Donuts. El proyecto, todavía pendiente de negociar y hacer oficial, permitiría seguir ofertando plazas de aparcamiento que compensen la progresiva peatonalización de las calles más céntricas del casco urbano. En este caso sin embargo, desde el gobierno local verían con buenos ojos la posibilidad de usar algunos de estos terrenos para crear una zona habilitada para autocaravanas.

Los terrenos que han sido ofrecidos al gobierno local están en el entronque de la rúa Antón Losada Diéguez con la PO-841 –la que desciende desde la plaza de la Farola hacia Santiago de Compostela–. Una de las parcelas –la superior–, tiene lados hacia la Losada Diéguez y hacia la rúa 56. Se trata de una zona reconocible, ya que en ella se encuentra el esqueleto de un edificio que desde hace décadas afea la llegada a la villa desde la capital de Galicia. Precisamente los terrenos ofertados incluyen ese esqueleto, cuyo derribo y desescombro podría llegar a negociarse dentro del convenio entre propietarios y Concello.

La otra parcela se situaría al otro lado de la rúa Antón Losada Diéguez. Se trata también de un espacio amplio. Aunque la propuesta planteada no incluye todos los terrenos, los propietarios apuntan a la posibilidad de negociar con otros propietarios si el gobierno local lo considera necesario para incluir toda la zona sin construir dentro el convenio.

La otra de las parcelas, al otro lado de la rúa Antón Losada Diéguez. | L.D.

Desde el Concello de A Estrada explicaron que este acuerdo todavía no está tratado, ya que no entraba dentro de sus planes a corto plazo cerrar más acuerdo de este tipo. Sin embargo, consideran que se trata de una buena oportunidad que valorarán una vez finalicen los trabajos de reforma de la plaza de la Farola, situada muy cerca de esta zona.

La fórmula de los convenios

A Estrada puso en marcha hace unos años un plan para ampliar el aparcamiento público en zonas estratégicas del casco urbano para compensar la pérdida de plazas en el centro de la villa. En poco tiempo, el gobierno local consiguió sumar 1.500 plazas de aparcamiento público. La forma de lograrlo fue mediante la firma de convenios con los propietarios de los terrenos para su cesión.

De esta manera se logró por ejemplo ampliar el parking de la Casa das Letras, donde solo es municipal la zona más cercana a la edifición. En el entorno del Novo Mercado se localiza otro de los llamados «estacionamientos disuasorios». Fue tras un convenio de cesión con los propietarios desarrollado en dos fase para alcanzar las 300 plazas en el centro de la villa. Entre la Rúa 25 y el Campo da Feira, un convencio permitió crear una veintena de plazas que compensaban las perdidas con la reforma y peatonalización de la Praza da Feira. También hay un acuerdo con los propietarios particulares en el aparcamiento creado entre las rúas Iryda, Varela Buxán y Avenida Ponteareas, con 120 plazas, y en el de la Avenida de Santiago, con 30 plazas.