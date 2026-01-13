Las esculturas porcinas toman la calle para promocionar el Mes do Cocido

Los porquiños do Cocido tomaron ayer las calles de Lalín y son visibles delante de restaurantes o empresas patrocinadoras del Mes do Cocido que comienza este jueves. Son 21 piezas que recientemente fueron restauradas por el artista Armindo Salgueiro. Cabe indicar que el Concello adquirió un molde para la elaboración de en torno a otra veintena de esculturas, pero ya para la Feira do Cocido de 2027.

La concejala de Turismo, Begoña Blanco, señaló además que también ayer comenzó la instalación de las luces de bienvenida en las entradas del núcleo urbano de la fiesta gastronómica.