Las esculturas porcinas toman la calle para promocionar el Mes do Cocido
REDACCIÓN
Lalín
Los porquiños do Cocido tomaron ayer las calles de Lalín y son visibles delante de restaurantes o empresas patrocinadoras del Mes do Cocido que comienza este jueves. Son 21 piezas que recientemente fueron restauradas por el artista Armindo Salgueiro. Cabe indicar que el Concello adquirió un molde para la elaboración de en torno a otra veintena de esculturas, pero ya para la Feira do Cocido de 2027.
La concejala de Turismo, Begoña Blanco, señaló además que también ayer comenzó la instalación de las luces de bienvenida en las entradas del núcleo urbano de la fiesta gastronómica.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»