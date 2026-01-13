El BNG insta al gobierno local a arreglar el puente de Liñares y el de Paradela

El BNG de A Estrada, a través de su portavoz municipal, Xoán Reices, registró una moción para su debate en Pleno, en la que se exige al gobierno popular de Gonzalo Louzao la intervención inmediata y la puesta en valor de dos elementos importantes del patrimonio histórico local: los puentes de Liñares y Paradela.

En la exposición de motivos, el grupo nacionalista alerta sobre el avanzado estado de deterioro de estas construcciones. Según señala Reices, el puente de Liñares se encuentra en «grave perigo de derrube», una situación de vulnerabilidad que también amenaza al de Paradela si no se acometen actuaciones de urgencia de manera inmediata.

El BNG fundamenta su petición en la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia, recordando que las administraciones locales tienen el deber legal de «protexer, difundir e fomentar» el valor cultural de los bienes que integran la identidad del pueblo gallego. «Non somos os propietarios deste patrimonio, senón os seus custodios, e como tales é a nosa obriga protexelos e preservalos para as xeracións futuras», defiende el portavoz nacionalista. Pese a la mayoría absoluta con la que cuenta el ejecutivo de Louzao, el BNG espera que el gobierno muestre sensibilidad institucional ante una cuestión de conservación básica.