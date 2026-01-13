El BNG de Agolada propone atraer y fijar población con el plan ‘Xuventude a Máis’

El BNG de Agolada tiene registrada para su debate en pleno una moción orientada a la captación, atracción y fijación de gente joven en el municipio. Defiende la formación como una herramienta clave para garantizar oportunidades de futuro en el rural y reclama una estrategia municipal activa en materia de juventud, más allá de acciones puntuales.

La propuesta apuesta por una formación «accesible e útil» vinculada a la realidad del rural, por aprovechar programas de otras administraciones que no supongan un coste añadido para las arcas municipales y por impulsar la implicación de la juventud en la vida comunitaria. En este contexto, apunta al programa Xuventude a máis, impulsado por la Diputación de Pontevedra, como «unha oportunidade inmediata». Contempla talleres presenciales de formación no reglada para jóvenes de entre 16 y 35 años, con contenidos relacionados con el bienestar personal, la salud mental, la creatividad, la cultura, las competencias digitales y el cuidado del entorno.

La formación se impartiría en el propio municipio, con un coste simbólico para las personas participantes y sin carga económica para el Concello, más allá de la organización y de solicitar la ayuda. La portavoz del BNG, Susana Tato Pampín, insta al ejecutivo a pedir la subvención: «Falamos moito de atraer xente moza, pero agora hai unha oportunidade concreta para empezar a facelo realidade».