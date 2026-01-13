Armando Requeixo gaña o 'Álvaro Cunqueiro' cun artigo sobre este autor en FARO
O xurado distinguiu o seu traballo sobre o autor de Mondoñedo como gastrónomo, publicado en Faro da Cultura | O estudo ‘Masa e zaragallada’, mellor obra académica
O xornalista, crítico literario e investigador Armando Requeixo Cuba foi o gañador do XXXII Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro polo artigo O contemplador de estrelas. Álvaro Cunqueiro, gastrónomo, publicado no suplemento Faro da Cultura de FARO DE VIGO o 18 de decembro de 2025. O galardón, dotado con 4.000 euros, seralle entregado o 31 de xaneiro durante a Gala da Gastronomía de Galicia.
O xurado concedeu o galardón por unanimidade, destacando a alta calidade literaria do texto, así como a súa capacidade para afondar con rigor e sensibilidade na figura de Álvaro Cunqueiro, poñendo en valor a súa faceta como gastrónomo e a súa estreita relación coa identidade culinaria e cultural de Lalín. O traballo propón un percorrido pola obra do autor mindoniense desde unha perspectiva xornalística e ensaística que combina divulgación, análise literaria e memoria gastronómica.
O premio está convocado polo Concello de Lalín, en colaboración coas asociacións gastronómicas galegas, e consolidouse ao longo das súas trinta e dúas edicións como unha das principais distincións do xornalismo gastronómico a nivel estatal. Na mesma sesión, celebrada no Concello de Lalín, o xurado acordou conceder o Premio ao Mellor Traballo Académico, dotado con 1.000 euros, ao estudo Masa e Zaragallada, realizado por Antón López Eiroa, Javier Rodriguez González e Abraham Rodríguez Santamaría, polo seu destacado labor xornalístico, así como polo coidado tratamento gráfico e polo desenvolvemento da reportaxe multimedia.
O xurado do XXXII Premio Nacional Álvaro Cunqueiro estivo presidido por José Crespo Iglesias, alcalde de Lalín, e contou como vogais con Martín Fernández Vizoso, directivo da Asociación de Periodistas de Galicia; os xornalistas Alberto Barciela Castro e Xosé Ramón Pousa Estévez; Belén Xestal Ares, comunicadora; María José Imia Vázquez, representante de Turismo de Galicia; Alba Silva Rodríguez, vicedecana da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC; e Begoña Blanco Blanco, concelleira de Turismo de Lalín. A secretaría do xurado correu a cargo de Inmaculada Vilariño Vázquez, do gabinete de comunicación do Concello de Lalín.
Un dos críticos literarios galegos más recoñecidos
Armando Requeixo, doutor en Filoloxía, é un dos críticos literarios galegos máis recoñecidos da actualidade. Desenvolveu unha ampla traxectoria como investigador, ensaísta e divulgador cultural, con especial atención á literatura galega contemporánea e, moi particularmente, á obra de Álvaro Cunqueiro, sobre a que publicou numerosos estudos e artigos ao longo da súa carreira.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Davila 11/01/2026
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a las puertas de un hospital de Vigo
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años