Arde el desván y una habitación de una casa en Soutelo

Un incendio urbano tuvo lugar ayer alrededor de las 15.40 horas en Soutelo de Montes, en Forcarei, en una casa a la salida del pueblo en dirección a Ourense. No hubo heridos, pero sí diversos daños materiales, en la habitación en la que se originó el fuego y en el suelo del desván de la casa. Las llamas llegaron al techo y al último piso a través de la chimenea, dañando la estructura. Hasta el lugar se desplazaron el equipo de Bomberos de Silleda y Emerxencias A Estrada, que contuvieron el fuego en la estancia y evitaron que se extendiera a otras zonas.