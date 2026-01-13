Analizan cambios y refuerzos en el plantel del servicio de Atención Primaria estradense

A Estrada vivió ayer la primera reunión del comité de dirección del Plan de Saúde local, un documento estratégico con vigencia para el período 2026-2030 que da continuidad al plan anterior y que marca el camino para mejorar la salud de la población, partiendo de la realidad social y sanitaria del municipio.

Dicho comité está constituido por el alcalde, Gonzalo Louzao; el jefe de servicio de Atención Primaria en A Estrada, Juan Sánchez Castro; la jefa de Enfermería en el centro de salud, Maite Matalobos; el concejal estradense de Sanidad, Óscar Rancaño, y concejala de Servicios Sociales, Amalia Goldar.

El encuentro, de carácter interno, permitió el abordaje y análisis de cuestiones como los resultados de la última Oferta Pública de Empleo (OPE) y del concurso de traslados, valorando el impacto en la estructura actual del plantel del servicio estradense de Atención Primaria. De igual manera, se valoró la cobertura de vacantes y el refuerzo de Enfermería en horario de tarde y durante los fines de semana en el Punto de Atención Continuada (PAC).

El consejo director del Plan de Saúde local permitirá coordinar mejor las decisiones y actuaciones de un plan, que está basado en una gobernanza compartida entre el Servicio de Atención Primaria y el Concello. Con él, A Estrada consolida un trabajo iniciado hace años y reafirma su apuesta por una Atención Primaria fuerte, una mejor coordinación con los servicios sociales y una organización más eficiente de la atención sanitaria, adaptada a los retos actuales y futuros de la población.

Entre las iniciativas comunitarias incluidas en el plan destaca la incorporación de A Estrada a la Red Española de Ciudades Amigas de la Infancia y de las Personas Mayores, así como el proyecto y e-GALIAT, orientado a promover una alimentación saludable y sostenible basada en la dieta atlántica, un modelo propio de Galicia.

En el ámbito sanitario, el Plan recoge medidas para mejorar la asistencia en el Punto de Atención Continuada (PAC), mantener la y-consulta avanzada en cardiología, impulsar una y-consulta neurológica para la detección precoz de problemas de memoria y ofrecer una mejor atención a las personas con enfermedades crónicas complejas, tanto en residencias como en sus domicilios.

Dentro de esta estrategia, el plan mantiene la apuesta por modelos de atención de proximidad y autocuidado, siempre desde la elección informada de las personas usuarias.