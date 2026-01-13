Ágape solidario a favor de Aranes el sábado

La organización de la comida solidaria a favor de Aranesmantiene abierto hasta mañana el plazo para anotarse en los teléfonos (619 73 28 87 ó 643 90 15 93). Cuesta 25 euros por persona (10 para menores de 12 años) el pago anticipado es en una cuenta de Abanca. La comida será el sábado a las 14.00 horas en Casa Pablo de A Goleta y actuará De Perdidos al Trío.