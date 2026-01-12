Tamara García, elegida mejor ‘trail runner’ del año por la federación

La atleta estrella del CD Biosbardo, la corredora de Dozón Tamara García, fue galardonada como la mejor atleta con el Premio Especial a la Competitividad en el transcurso de la gala de la federación gallega de atletismo celebrada en Ourense. El jurado de la FGA destacó su capacidad de superación tras una lesión sufrida en el campeonato de federaciones en Ibiza. Sus logros deportivos en 2025 incluyen los de campeona gallega de trailrunning en distancia ultra, líder del ranking en la modalidad vertical, número 2 del ranking en la modalidad classic y mejor gallega clasificada en los campeonatos de España individuales.

Además del premio principal a Tamara García, otros miembros del equipo fueron reconocidos por su desempeño durante la temporada 2025. Charo Figueroa, la nueva incorporación del club, recibió el galardón como líder del Ranking Maratón. El atleta de Merza, Emilio Montilla, recogió el premio como líder classic en la categoría M55. Fico Losada y Marcos Pascual también fueron premiados por sus resultados y trayectoria durante la temporada recién terminada.

El Teatro Principal de Ourense también presenció otra distinción para el Biosbardo ya que Iván Sangiao, actual responsable gallego de la FGA de la especialidad, recibió un reconocimiento especial a su trayectoria por parte del presidente. Este palmarés consolida al CD Biosbardo como uno de los clubes referentes en el panorama del trail running gallego. Su lema es «Centrados no deportista» y enfocan su actividad tanto en la competición de alto nivel como en el bienestar de sus socios, con sede en Lugo.