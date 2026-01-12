Santiago encara dos días de huelga en el transporte de viajeros

La huelga en el transporte de viajeros por carretera continúa en enero ante las dificultades para llegar a un acuerdo para un nuevo convenio colectivo con la patronal, a la que acusan de no querer negociar. Hoy y mañana se producirán las dos primeras jornadas de paro de las seis previstas este mes, con continuidad los días 16,19, 20 y 23. Si no se llega a un pacto, la huelga se volverá indefinida a partir del 2 de febrero.

Con motivo de las seis jornadas de paro previstas, el Concello publicó la semana pasada los servicios mínimos. Las líneas 12, 13 y C6 quedarán inoperativas, mientras que las líneas 4, 7 y 15 suprimirán el servicio a Mallou, Fornás y a Vite de arriba, respectivamente.

Entre los horarios destacados, la línea 1 (Cemiterio Boisaca- Hospital Clínico) tendrá salidas a las 8.00 horas y las últimas a las 22.40 horas. Por otro lado, la línea 6A (Aeroporto - Hórreo) tendrá salidas desde el Aeropuerto entre las 8:00 y las 0:30 horas. Y la línea 15 (Campus Norte - Campus Sur) funcionará en horario de 8:00 a 22:00 horas (Campus Norte) y de 8:30 a 22:30 horas (Campus Sur). En las jornadas de huelga de diciembre no se cumplieron los servicios mínimos al impedir los piquetes la salida de los autobuses desde Amio, permitiendo solo en algunas de ellas las rutas a los hospitales.