Juan Soto, expresidente de Amigos de Cuba de Pontevedra, entidad de la que fue uno de sus fundadores. También formó parte del colectivo de defensa del patrimonio Capitán Gosende, que anteayer lo recordó en el Campo das Laudas de Cerdedo. Fallecido hace ahora un año, la asociación le rindió un homenaje en este espacio reivindicativo de la memoria histórica y de las personas que se comprometieron en la defensa de la cultura, la historia o el patrimonio., Hubo una ofrenda floral en la lápida esculpida en su honor poco después de su fallecimiento. Facer é o mellor xeito de dicir. Esa frase es la que figura esculpida en la lauda en su memoria en el terreno situado en el lugar de Meilide.

Recuerdo a Juan Soto en el Campo das Laudas de Cerdedo