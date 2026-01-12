Nueve de cada cien personas de las dos comarcas en paro no trabajaron en su vida

Nueve de cada cien vecinos de las comarcas en situación de desempleo no trabajó en su vida. Bajo el epígrafe definido por la administración como sin empleo anterior figuran al cierre del pasado año un total de 201 personas, una decena más de las que había a finales de 2024. El ejercicio que acabamos de despedir no fue positivo para el mercado laboral en Deza y Tabeirós-Montes, con una quincena de parados más, dato que sin ser excesivamente alarmante, sí pone fin a una gráfica favorable que se arrastraba desde hacía siete años y el último balance eleva hasta 2.198 los vecinos de las comarcas en situación de desempleo.

Si nos centramos de nuevo en las personas que no accedieron nunca al mercado laboral llama la atención el dato que muestra Lalín, donde alcanza el 12 por ciento de sus 808 parados. Los exactamente 97 son nueve más en doce meses. La proporción de lalinenses que no trabajó en su vida está muy por encima de lo que acontece en otros concellos de la provincia pues en Ponteareas son el 7,9 por ciento, Cangas (7), Marín (8,8), Vilagarcía de Arousa (10), Pontevedra (9), O Porriño (7,3), Redondela (5,7) o Vigo (7,8). La capital dezana también muestra una considerable distancia con A Estrada, donde las personas que no cotizaron nunca por un empleo son el 8,5 por ciento o, lo que es lo mismo, 61 sobre el total de 714 desocupados. Solo presenta unos índices más elevados en las comarcas Dozón, con tres personas sin empleo anterior sobre los 23 parados. La proporción en Silleda roza el 7 por ciento, con 19 casos, mientras que en Vila de Cruces es del 4,7% al concentrar siete sobre 148. Dos rodeirenses y tres agoladeses tampoco accedieron hasta ahora al mercado laboral, proporciones que se sitúan en ambos casos por debajo del cinco por ciento. En Forcarei son seis (6,7%) y los 3 que figuran en el territorio de Cerdedo se acercan al nueve.

Por lo demás, los servicios concentran casi el 66 por ciento de los desempleados, una vez que en este sector productivo hay 1.446 parados (41 más en un año). Otro 6,5% corresponde a la construcción, donde el paro se redujo en 39 personas. La industria mantiene 294 solicitantes (dos menos) y el agro sube de 108 a 113.

Descenso entre las mujeres menores de 25 años

Seis de cada diez parados con los que se cerró el pasado año son mujeres, tendencia que en las comarcas se mantiene desde hace años. No obstante, en los últimos doce meses el desempleo solo se recortó entre las féminas menores de 25 años, pasando de 49 en diciembre de 2024 a 38. Si en este segmento de edad el paro por sextos es bastante homogéneo, con 44 varones y 38 mujeres en situación de demanda laboral, en los mayores de 25 años las féminas acusan muchas más dificultades para acceder al mercado laboral, con 1.251 casos frente a los 865 desocupados varones. La proporción absoluta del 60 por ciento se reproduce en localidades como Lalín, donde hay 300 hombres que rebasan los 25 años en paro y 471 mujeres. También en A Estrada, con 272 y 413, respectivamente; o en Silleda, donde se contabilizan 165 féminas de más de 25 años inscritas en las oficinas del Inem, por 107 varones. Precisamente donde más creció el desempleo en el último año fue entre los hombres menores de 25 años, con 17 desocupados más.