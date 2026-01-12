El «gracias» más sincero de Margaride

Hay vínculos que trascienden el deber pastoral para convertirse en una profunda amistad vecinal. Así quedó demostrado ayer en la Pulpería Rubio de Silleda, donde 35 feligreses de la parroquia de Margaride se reunieron con un propósito común: homenajear a su párroco, Luis Fidel Galego García.

Intervención del homenajeado, ayer, durante la comida. / Bernabé/Amanda Castro

El encuentro, que se desarrolló en un ambiente de absoluta cordialidad y alegría, sirvió para poner en valor los años de dedicación del sacerdote al frente de la comunidad después de se ordenado en septiembre de 1957. Entre platos de pulpo y conversaciones compartidas, los asistentes recordaron anécdotas y momentos clave de una convivencia marcada por la cercanía de Galego dese su posición de guía espiritual parroquial.

El momento de mayor carga emocional llegó durante la sobremesa. Visiblemente conmovido por el gesto de sus vecinos, Luis Galego se dirigió a los presentes para agradecer el detalle, haciendo gala de su humildad y cercanía. Al verse rodeado de tanto afecto, el párroco confesó conmovido: «Si pensas antes de falar e rezas antes de obrar, irache ben. E aquí agora fanme falar sen pensar», lo que provocó las risas de los presentes.

Con la voz entrecortada por la emoción, el sacerdote no pudo ocultar lo que este homenaje significaba para él tras años de servicio, concluyendo que «esta acollida para min é algo que non se pode dicir con palabras». Junto a él, su hermana también llegó a emocionarse durante el sencillo evento.

El acto de reconocimiento a Luis Galego concluyó con el deseo compartido de continuar fortaleciendo estos lazos, reafirmando que, más allá de la fe, lo que une a esta parroquia es un sentimiento de familia que hoy, en Silleda, se hizo más fuerte que nunca.