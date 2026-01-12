Entrega de premios del concurso «Silleda fai Nadal»

El consistorio de Silleda acogió el acto de entrega de los premios del concurso municipal de decoración navideña Silleda fai Nadal, que repartió parte más de 3.500 euros en premios, consistentes en vales para gastar en el comercio y la hostelería del municipio. Fueron reconocidas las propuestas la Asociación Sociocultural de Cortegada, vecinos la Praza Mestre Mateo, alumnos del CEIP, vecinos de Emilio Alonso Paz o de Dornelas, entre otros. En viviendas ganó la propuesta de una familia de Bazar, en la parroquia de Abades.