Deza ruge en Pingüinos 2026

El espíritu motero de la comarca de Deza se hizo sentir con fuerza este fin de semana en la emblemática campa de Valladolid donde tiene lugar una de las mayores concentraciones de Europa. Una decena de integrantes del Motoclube KM0 de Lalín completaron su tradicional peregrinación a Pingüinos, la concentración invernal con más tirón para los amantes de las motocicletas. Desafiando las bajas temperaturas, los representantes lalinenses compartieron kilómetros y camaradería con miles de aficionados, llevando el nombre de su localidad a uno de los eventos más emblemáticos del mundo de las dos ruedas. Tras varios días de ruta y convivencia, el grupo regresaba ayer a casa a lomos de sus máquinas reafirmando la pasión que une a este club, referente del motor en la comarca.

Pingüinos 2026 cerró su edición número 43 con un total de 40.880 participantes procedentes de todos los rincones de España y de numerosos países del continente, confirmando un año más que la concentración pucelana sigue siendo una cita ineludible del calendario invernal. Durante todo el fin de semana, el recinto Pingüinos Arena, las calles y las plazas de la ciudad se llenaron de moteros con ganas de pasar unas jornadas inolvidables.