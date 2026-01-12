Cris Regueiro actúa el viernes en el café del Casino de Lalín
REDACCIÓN
Lalín
Este viernes 16 de enero, la cafetería del Casino de Lalín acogerá a partir de las 21.30 horas el concierto de Cris Regueiro, una cita imprescindible para los amantes del groove, el funky y el neosoul con influencias del jazz. La artista estará acompañada sobre el escenario por el baterista Bruno Couceiro y el bajista Ale Cambón, contando además con la participación especial de Benxamín Otero como artista invitado. La entrada seguirá el formato de taquilla inversa, siendo totalmente gratuita para los socios de la entidad de la capital dezana
