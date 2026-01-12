Cortes de Muar, A de Rosa y José Portas, Premios de Gastronomía de Galicia

La trigésimo segunda edición de los Premios de Gastronomía de Galicia organizados por el Concello de Lalín reconoció a los restaurantes A de Rosa y Terra; a la empresa Discarlux, a la quesería Cortes de Muar y a la bodega Forjas del Salnés. Así lo acordaron por unanimidad los miembros del jurado reunidos ayer en el consistorio lalinense.

El establecimiento de restauración A de Rosa, de A Pobra do Caramiñal, fue seleccionado con el premio Pepe Solla a la labor de toda una vida dedicada a la gastronomía gallega. Con cerca de 90 años de historia, en su carta sobresalen productos como la raya a la gallega y otros pescados como las xoubas o el bacalao.

En la categoría del profesional más destacado en la potenciación de la cocina gallega el elegido, Terra es un restaurante de Fisterra que destaca por ofrecer al cliente un menú degustación de 7 aperitivos, 5 platos y 2 postres.

José Portas, de Discarlux.

José Portas, natural de Salvaterra de Miño, es uno de los copropietarios de Distribuciones Discarlux, empresa especializada en la selección, maduración y distribución de carnes rojas de alta calidad. Sus carnes se pueden degustar en restaurantes como el Asador Etxebarri, pero también dispone de plataforma de venta on line.

Bodega Forjas del Salnés. | Noé Parga

Cortes de Muar, premio al pequeño productor, es una quesería situada en la parroquia silledense de Negreiros. Los hermanos Rita y Germán García están al frente de un negocio que evolucionaron respecto a la quesería de sus padres, con reconocimientos como los World Cheese Awards.

Forjas del Salnés es una empresa familiar de Meaño. Leirana, Leirana Genoveva, Bastión de la Luna, o Goliardo son algunas de sus marcas de vinos.