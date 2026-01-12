Un camión bloquea la rúa Monte Faro de Lalín tras reventar una rueda contra un bolardo
La rúa Monte Faro de Lalín vive hoy una jornada de complicaciones para el tráfico urbano. Al corte preventivo que ya afectaba a la vía desde ayer por un hundimiento en la calzada, se ha sumado esta mañana un accidente que ha terminado por colapsar el paso: un camión ha sufrido el reventón de uno de sus neumáticos tras colisionar lateralmente contra un bolardo de piedra.
Según el conductor, el vehículo pesado se encontraba circulando por la rúa Monte Faro cuando, al intentar realizar una maniobra de ajuste, impactó contra uno de los bloques de piedra instalados como bolardos. La dureza del elemento urbano provocó la explosión inmediata de la rueda, dejando al camión inmovilizado y bloqueando por completo la sección de la calle que aún permitía el paso limitado. Se espera que a lo largo de la mañana puedan cambiar la rueda afectada.
