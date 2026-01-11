Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xulio Fontes expone el día 15 en Vista Alegre

El pintor Xulio Fontes estrenará exposición el próximo día 15 en el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira. La propuesta denominada Transfiguración da materia será inaugurada a las 20.00 horas y podrá ser visitada de lunes a viernes entre las 16.00 y las 20.00 horas. Fontes, natural de Quintela de Leirado (Celanova), lleva años afincado en Vigo.

