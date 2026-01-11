Xulio Fontes expone el día 15 en Vista Alegre
El pintor Xulio Fontes estrenará exposición el próximo día 15 en el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira. La propuesta denominada Transfiguración da materia será inaugurada a las 20.00 horas y podrá ser visitada de lunes a viernes entre las 16.00 y las 20.00 horas. Fontes, natural de Quintela de Leirado (Celanova), lleva años afincado en Vigo.
