Trabajos en la AG-53 afectarán al tráfico a partir de mañana

El mantenimiento del viaducto de la autovía Dozón-Ourense (AG-53) sobre la A-52 provocarán afecciones de tráfico a partir de este lunes. Se tratan de trabajos de renovación y mejoras de los apoyos del tablero sobre las pilas del viaducto, que requerirán el izado del tablero.

Los trabajos constarán con dos fases, siendo la primera la colocación de una estructura metálica auxiliar. Con una duración estimada entre 3 y 5 días laborables, solo será necesario cortar uno de los dos carriles de la calzada de la autovía, sentido Ourense.

En la segunda se izará el tablero del viaducto y se ejecutarán los trabajos de renovación y mejora de los apoyos del tablero sobre los capiteles de las pilas. Por entre 2 y 4 días laborables, será necesario realizar el corte total de la calzada y la habilitación del correspondiente desvío, el día 19. Ambas fases deberán repetirse para cada uno de los 5 apoyos del viaducto, por lo que se estima que las obras finalizarán a lo largo de la próxima primavera.