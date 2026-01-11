Silleda pone en guardia a los vecinos ante los robos de los últimos días con el mismo 'modus operandi' de otros anteriores

El Concello de Silleda ha emitido en la mañana de este domingo un comunicado en el que hace un llamamiento a la prevención de los vecinos «al detectarse robos en el municipio que siguen el mismo patrón que otros casos registrados en las últimas semanas en varios municipios del entorno».

Sobre las 19.00 horas de este sábado, detalla la nota municipal, dos viviendas de un mismo edificio situado en el casco urbano de Silleda sufrieron robos, en ambos casos, de joyas y dinero en efectivo. Unos hechos que están siendo ya investigados por la Policía Local y la Guardia Civil del puesto de Silleada, contando además con el apoyo del equipo ROCA de este último cuerpo.

A la espera de los resultados de estas pesquisas, desde el consistorio indican que ya se ha incrementado la presencia policial y la vigilancia en el casco urbano «con el objetivo de reforzar la seguridad de los vecinos».Y aunque lanza un mensaje de tranquilidad apela a la prevención y a la colaboración ciudadana s

En este sentido insta a seguira «medidas básicas de seguridad», como cerrar siempre con llave los accesos a la vivienda, «incluso cuando se va a estar fuera por un corto espacio de tiempo o mismo cuando se permanece en el interior del domicilio».

Tras insistir en la importancia de la colaboración ciudadana por si dispone de cualquier información que pueda resultar de interés para la investigación, revela que los robos de este sábado siguen el mismo 'modus operandi' que otros cometidos en las últimas semanas en Teo, Vedra, A Estrada o Boqueixón.