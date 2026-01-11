Rueda anuncia 150.000 euros para un centro de día en Rodeiro

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, mantuvieron una reunión en la que el titular del Gobierno autómico le trasladó al regidor el compromiso de destinar 150.000 euros para la creación del centro de día del municipio.

Esta medida, destaca la Presidencia, le da continuidad al compromiso adquirido por el gobierno gallego luego de la firma de un convenio de colaboración en el 2018 para financiar la construcción de un Centro Polivalente de Uso Asistencial, en el que ahora se prevé situar el centro de día y un punto de atención a la infancia. Además, subrayó, la Xunta financia en la actualidad una decena de plazas públicas de atención diurna en las dos casas del mayor con las que cuenta el ayuntamiento.

Durante el encuentro celebrado esta semana en Santiago, al que acudió el teniente de alcalde, Alberte Lamazares, también se abordaron asuntos como la movilidad o la vivienda. En este último campo, el presidente de la Xunta recordó la línea de ayudas del ejecutivo autonómico a ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes para rehabilitación de viviendas de titularidad municipal destinadas a alquiler accesible. Así en el presente año se destinarán más de 2,1 millones de euros a esta línea, que incluye como principal novedad a cualificación pública permanente de las viviendas resultantes. Además, se incrementa en un 30% el importe máximo de la ayuda por vivienda, que podrá alcanzar los 65.000 euros, hasta 68.000 en determinados casos.