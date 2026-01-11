Reconocimiento al centenario lalinense Manuel Varela Soto
Manuel Varela Soto, el centenario al que vecinos y amigos le organizaron esta semana un cumpleaños sorpresa en el bar Rosaleda de Lalín, fue objeto de un reconocimiento por parte del Concello de Lalín. El alcalde, José Crespo, acompañado de ediles como Avelino Souto le entregó a Manuel un pergamino con motivo de sus 100 años de vida. Se llevó a cabo en el restaurante Kilómetro 0 de la capital dezana antes de la comida que vecinos y familiares le organizaron a este querido vecino que, ya centenario, sale a diario a la calle para conversar con sus vecinos o realizar compras.
