El PP de Rodeiro exige dotación de material para el gimnasio

El grupo municipal del Partido Popular de Rodeiro exigirá al gobierno local la dotación de material adecuado y suficiente en el gimnasio municipal y que se mejoren y limpien periódicamente todas las instalaciones deportivas, en concreto el campo de fútbol y el pabellón. El Partido Popular presentará en el pleno una propuesta para corregir el «pírrico suministro» de elementos en el gimnasio, para lo que recuerdan que existe una línea específica de ayudas en la Diputación, y para mejorar las condiciones higiénicas del campo de fútbol y del pabellón y que hay un responsable de su gestión. Recuerdan que la gestión en el área de Deportes se caracteriza por la falta de trabajo y está presidida por la mala ejecución de la obra de cambio de la cubierta del polideportivo municipal, que provoca lluvias en su interior.