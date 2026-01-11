Nuevo colapso en Urxencias con 41 pacientes en pasillos

El servicio de Urxencias del Hospital Clínico de Santiago (CHUS) vivió anteayer una nueva jornada de «colapso», según denunció la Asociación de Pacientes y Usuarios del hospital, que alerta de una situación «grave y estructural» que vulnera la dignidad y la intimidad de los enfermos. La entidad sostiene que el problema no es puntual ni excepcional, sino persistente, y que se repite a diario pese a las reiteradas denuncias públicas realizadas en la última década.

Según la asociación, a lo largo de la mañana del 9 de enero se llegó a contabilizar a 41 pacientes graves atendidos en camillas y sillas de ruedas en los pasillos de acceso y zonas limítrofes del servicio de urgencias. A las 15.30 horas, explican, todavía permanecían 21 pacientes en los corredores, mientras otros 27 tenían ya el ingreso firmado y seguían pendientes de subir a planta, a la espera de que se liberaran camas disponibles.

La organización de pacientes subraya que estos datos resultan especialmente llamativos si se comparan con las cifras oficiales publicadas por la propia gerencia del CHUS. Según el portal Pulso do CHUS, en las últimas 24 horas se atendieron 428 personas en urgencias, una cifra inferior a los picos registrados en febrero de 2025, cuando se alcanzaron las 539 atenciones diarias. Asimismo, la ocupación hospitalaria se situaba en 865 camas (un 57,24 %), con 646 plazas disponibles.

Por ello, la asociación rechaza que la gripe estacional sea la causa principal de los colapsos continuados y apunta a un problema de carácter estructural. Entre los factores señalados figuran la falta de personal sanitario suficiente para poner las camas a disposición de los pacientes cuando son solicitadas y la debilidad de la atención primaria, con demoras que, aseguran, oscilan entre los 10 y los 17 días para una consulta presencial por una patología nueva.

Desde la gerencia del CHUS, en cambio, se reconoce una elevada presión asistencial, en línea con lo señalado por la Consellería de Sanidade, que atribuye la situación principalmente al incremento de las infecciones respiratorias propias de la temporada invernal. El hospital sostiene que el servicio de Urxencias está adoptando diferentes medidas para atender la demanda creciente y garantizar la asistencia a la población.

Entre estas actuaciones, el Clínio destaca el refuerzo de personal en urgencias y en otros servicios especialmente afectados desde el inicio del invierno, así como la habilitación de unidades de hospitalización en el hospital Gil Casares. Además, señala que cerca del 70 % de los pacientes ingresados en el área médica presentaban infecciones respiratorias, lo que estaría detrás del aumento de la presión asistencial. La gerencia también explica que este jueves, de manera «temporal y puntual», se habilitó el Hospital de Día de Cardiología para acoger a pacientes que ya tenían el ingreso pautado y cama asignada en planta. El objetivo, según el centro, fue liberar espacio en urgencias para facilitar el diagnóstico y tratamiento de nuevos pacientes y hacer la espera «más confortable» mientras se ultimaba la preparación de las camas. El hospital precisa que esta unidad recuperó su actividad habitual en el mismo día. Sin embargo, trabajadores denunciaron una «situación de saturación extrema en los últimos días». Según relatan, la acumulación de pacientes en camillas y sillas de ruedas «llegó a ocupar gran parte de los pasillos, con tramos en los que las camillas se extendían casi hasta la puerta de entrada del servicio de urgencias».

Estos profesionales confirman que la elevada afluencia, ligada principalmente a la gripe y a otras infecciones respiratorias, obligó incluso a habilitar espacios no diseñados para hospitalización, como el Hospital de Día de Cardiología.