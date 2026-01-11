El «Gordo» de ECOS tiene nombre de mujer

La Asociación de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS) culminó el viernes su campaña navideña con la celebración del sorteo extraordinario de Reyes, repartiendo felicidad y miles de euros entre sus clientes. El evento, celebrado en el salón de plenos del Concello, premió la fidelidad de quienes apostaron por el comercio local durante las fiestas.

Aspecto de salón de plenos durante la rifa. / Bernabé/Amanda Castro

El momento más esperado de la noche fue la extracción de la papeleta ganadora de la gran paga de 2.000 euros. Tras la expectación generada por el sorteo presencial, Ana Veiga resultó ser la agraciada con el premio principal, un importante impulso económico para comenzar el año nuevo 2026. Además, la asociación ECOS distribuyó otros 3.000 euros en premios directos. Las ganadoras de los dos vales de 1.000 euros fueron Teresa Taboada e Inma Santomé, quienes podrán canjear sus premios en los establecimientos asociados a la red de ECOS. Los dos últimos grandes premios con vales de 500 euros de la jornada recayeron en Tena y Susana González, cerrando el palmarés de las cinco grandes ganadoras de este año.

La campaña de Navidad de ECOS en 2026 ha vuelto a dinamizar un año más el tejido empresarial de Silleda, repartiendo en total más de 7.000 euros si se suman los premios de su particular calendario de Adviento y los vales regalo escondidos en los tradicionales roscones de Reyes de las panaderías asociadas del municipio.