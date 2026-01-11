La Encomenda suma al lalinense Ramiro Mejuto

El alcalde de Lalín y Gran Comendador da Orden da Encomenda do Cocido, José Crespo, anunció ayer que el empresario local Ramiro Mejuto se sumará a la exclusiva lista de comendadores en la próxima edición. Mejuto recibirá la capa de defensor del cocido junto a figuras de renombre como Irene Villa y el pregonero de la edición de este año de la Feira do Cocido, el médico Diego González Rivas. Con este nombramiento, el Concello de Laín busca reconocer su «longa e destacada traxectoria empresarial que este empresario lalinense protagonizou ao longo de varias décadas ao fronte dunha empresa referente no seu sector como Megodeza». José Crespo destacó especialmente su espíritu emprendedor y su capacidad de innovación en el competitivo ámbito del frío industrial, recordando además que Mejuto ya fue distinguido como «Lalinense del Año» en 2011.

Ramiro Mejuto Pumar, empresario de Lalín y gerente de Megodeza, cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional vinculada a la innovación industrial y el desarrollo tecnológico. Inició su actividad empresarial a mediados de los años 80 con un pequeño taller en Lalín, desde donde sentó las bases de un proyecto que creció de forma constante hasta convertirse en un referente en el sector de la refrigeración industrial, la climatización técnica y las soluciones de refrigeración a medida.

En 1992 fundó Megodeza S.L., empresa que dirige desde entonces y que ha evolucionado desde una pequeña estructura hasta contar con varias instalaciones industriales en el municipio de Lalín, con presencia en proyectos nacionales e internacionales. A lo largo de los años, Mejuto ha destacado por su constante compromiso con la innovación, la eficiencia energética y el desarrollo de tecnología propia aplicada al sector industrial. Su trayectoria empresarial ha sido reconocida con diversos premios, entre ellos el de Lalinense do Ano, así como diversos galardones a la iniciativa emprendedora y a su trayectoria profesional en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Recientemente, Megodeza presentó desarrollos tecnológicos galardonados en el campo de las bombas de calor y la refrigeración industrial en foros internacionales especializados. Además de su faceta profesional, Ramiro Mejuto es reconocido por su vínculo personal con Lalín y por defender un modelo empresarial basado en el esfuerzo continuo, la proximidad y la creación de empleo cualificado en el territorio.