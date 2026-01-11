La Diputación destina casi un millón a infraestructuras deportivas en la zona

La Diputación provincial cerró esta semana el plazo de presentación de solicitudes para optar a los 8 millones de euros del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. Un programa que permitirá a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia impulsar este año cerca de 90 actuaciones que abarcan desde nuevas instalaciones deportivas municipales hasta la mejora y modernización de las existentes o el suministro de mobiliario y material para la práctica del deporte.

En lo que respecta al entorno de Deza, Tabeirós y Terra de Montes, el organismo destina cerca de un millón de euros a Dozón, A Estrada, Forcarei, Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces, que solicitaron poner en marcha 16 proyectos de mejora de infraestructuras deportivas municipales.

Lalín con más de 202.500 euros del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas va a impulsar nueve actuaciones: la adquisición de material para el estadio San Lorenzo Vilatuxe; material audiovisual para el estadio Manuel Anxo Cortizo; material deportivo para este mismo estadio, para el Lalín Arena y para el pabellón municipal; instalación de pavimento vinílico en la pista del pabellón municipal; la reposición del muro de cierre en el lateral del estadio Anxo Cortizo; la cubierta para la zona de juegos; la rotulación de zonas en el pabellón municipal; materiales para campo de fútbol municipal y para la adquisición de un garaje para salto con pértiga.

Por su parte, A Estrada se beneficia de cerca de 202.000 euros para financiar la remodelación del nuevo municipal, que asciende la cerca de 390.000 euros. Silleda dispondrá de cerca de 131.000 euros para la remodelación interior de los vestuarios de la piscina municipal de A Bandeira y Vila de Cruces de cerca de 107.000 euros para la construcción de un muro para la mejora de la visibilidad y de la seguridad en el campo de fútbol de O Camballón.

El Concello de Forcarei, por su parte, recibirá cerca de 95.000 euros para la dotación de equipaciones para el gimnasio municipal; Agolada contará con aproximadamente 89.500 euros para la realización de obras de mejora en las instalaciones del polideportivo municipal; y Rodeiro recibirá más de 89.000 euros para financiar la construcción de vestuarios, que asciende a 143.000 euros. Ya por último, la administración municipal de Dozón obtendrá casi 81.200 euros para financiar la mejora de la piscina municipal, que cuenta con un presupuesto superoor a los de 96.000 euros.