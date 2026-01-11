Daniel González Alén, Xoán Carlos García Porral, Emilio Araúxo e a Fundación A Solaina de Piloño, premios do SED
Recibirán os recoñecementos o 20 de febreiro na presentación do anuario Descubrindo
A Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño, Emilio Araúxo, Daniel González Alén e Xoán Carlos García Porral son os galardoados do Seminario de Estudos de Deza (SED) nesta cuarta edición dos Premios do Patrimonio Cultural, tras a decisión adoptada polo grupo de coordinación do SED que, presidido pola concelleira de Cultura, se reuniu paradecidir entre as propostas presentadas de forma anónima a través do formulario dispoñible na web da entidade.
Recibíronse arredor dunha vintena de achegas para as categorías establecidas. A tal fin achegouse un documento coas candidaturas e as descricións achegadas polas persoas de forma anónima. Os membros do grupo coordinador do SED (Jesús González Alén, Xosé Luna, Charo Golmar, Daniel García Coego e Lucía Espiño, ademais de Begoña Blanco) realizaron uns breves comentarios xerais dos candidatos para contextualizar aqueles que non resultaban coñecidos por ser nomes non propostos pola veciñanza nas edicións anteriores e levouse a cabo unha votación para escoller aos catro distinguidos nesta edición.
Segundo se recolle na acta da xuntanza do grupo de coordinación do SED, que vén de ser ratificada pola Comisión Executiva do Padroado, acordouse distinguir co Premio á posta en valor e difusión do Patrimonio Cultural de Deza á Fundación Paco Lareo- A Solaina de Piloño por ser un referente cultural no medio rural da Comarca de Deza desde a súa creación en 1995 por Paco Lareo Morao en Piloño (Vila de Cruces). A súa sede, situada na antiga casa familiar e nunha forxa tradicional rehabilitada, acolle un conxunto estable de arte contemporánea, fondos etnográficos e obras do propio Paco Lareo, xunto con pezas doutros artistas galegos dos séculos XX e XXI, configurando un espazo singular de diálogo entre patrimonio, creación artística e memoria local. Desde os seus inicios, desenvolveu unha actividade cultural continuada e sostida no tempo, baseada na organización de exposicións, encontros artísticos, obradoiros, presentacións literarias e actividades educativas, cunha programación diversa e accesible. Destacan as Xuntanza-Obradoiro de Artes Plásticas; actividades multidisciplinares como proxeccións, recitais poéticos ou literarios; concertos (por exemplo con motivo das Letras Galegas); obradoiros para todas as idades; presentacións de libros e actividades infantís que converte á Solaina nun punto de encontro de xeracións e disciplinas. Tamén alberga proxectos culturais educativos, entre eles, a organización de certames literarios, de curtametraxes en galego abertos ao público en xeral, promovendo non só a creación artística senón tamén a transmisión da nosa lingua e da nosa identidade. A fundación, presidida actualmente por Carmen Lareo, irmá de Paco, desde que este faleceu en 2012, mantén unha atención constante á difusión da lingua galega e á creación cultural propia.
O Premio á investigación do Patrimonio Cultural de Deza foi para Emilio Araúxo pola amplitude da súa produción literaria, pola súa investigación sobre aspectos da vida rural galega e pola difusión da cultura e da memoria do medio rural e polo seu traballo continuado de análise, documentación e transmisión cultural ao longo de varias décadas. Así mesmo merece este premio polo labor de investigación durante corenta anos dos trazos identitarios da parroquia de Zobra. En 2015 publicou un traballo realizado cun veciño de Donramiro no que se fala dos recordos e vivencias doutros tempos. O libro titúlase Na costa de Donramiro de Xosé Carlos García Vázquez. Ten en curso un proxecto e etnografía xeral sobre Deza. Nacido en Coles, en 1946, é filósofo, profesor, poeta, narrador, ensaísta, tradutor e etnógrafo cunha longa traxectoria dedicada á creación literaria, á investigación cultural e á difusión do patrimonio cultural galego. Ao longo de décadas publicou obras en varios xéneros, incluíndo poesía, narrativa e ensaio, así como libros que abordan a vida e a cultura do rural, contribuíndo de xeito significativo á reflexión sobre a identidade, a memoria e as formas de vida tradicional en Galicia. Entre as súas publicacións figuran títulos como Cinsa do vento. Libro da Ribeira Sacra, obras narrativas diversas e libros recentes como Outro nome da vida Zobra, dedicados á vida e realidade das comunidades rurais, nos que se combina etnografía, historia e mirada poética sobre o territorio e as persoas que o habitan. Ademais da súa obra en solitario, Araúxo participou en proxectos museísticos e culturais vinculados á recuperación da memoria material e inmaterial das comunidades, e ten desenvolvido labor editorial e tradutor en proxectos relacionados coa poesía e cultura galega.
O Premio de Honra do SED recaeu en Daniel González Alén pola súa traxectoria prolongada e continuada dedicada ao estudo, á documentación e á difusión da historia, da cultural e do patrimonio de Lalín e da comarca. Escritor, investigador e divulgador cultural, ao longo de décadas leva desenvolto un labor constante como investigador local, combinando o traballo de arquivo coa recollida de memoria oral e a divulgación dos seus resultados a través de publicacións, medios de comunicación e proxectos audiovisuais. De acordo coa acta do xurado, a súa actividade como autor inclúe a coordinación e redacción de numerosos libros e publicacións centrados na historia contemporánea, a evolución social e a identidade cultural do territorio, así como obras dedicadas a institucións, festas, entidades e procesos históricos locais, que constitúen hoxe un fondo documental de referencia para o coñecemento de Deza. Parte deste traballo realizouse en colaboración con outras persoas investigadoras e entidades culturais reforzando o carácter colectivo da construción da memoria local.
Paralelamente á súa obra escrita, Alén desenvolveu unha actividade como divulgador en prensa escrita, radio e proxectos audiovisuais, contribuíndo á difusión do patrimonio cultural, etnográfico e histórico a públicos amplos e diversos. Participou na creación e dirección de documentais de temática cultural e etnográfica vinculados ao territorio, ampliando os formatos de transmisión do coñecemento histórico.
O seu compromiso coa cultura local materializouse tamén na súa participación en entidades e iniciativas culturais da comarca, así como na colaboración con institucións culturais e museísticas, asumindo tarefas de asesoramento, documentación e difusión. A súa traxectoria foi recoñecida ao longo do tempo con distincións institucionais, entre elas, a Folla de Carballo na súa categoría de ouro, como recoñecemento ao seu labor continuado ao servizo da cultura e da memoria de Lalín. Desde setembro de 2022 é Cronista Oficial de Lalín. Na elección abstívose Jesús González Alén.
Co Premio Descubrindo alzouse Xoán Carlos García Porral, que recoñece un traballo sostido de documentación, análise e difusión da cultura e do patrimonio da Comarca de Deza. É profesor e antropólogo, cunha traxectoria dedicada á investigación e á difusión do patrimonio cultural, especialmente no ámbito da etnografía, a arqueoloxía e da microtoponimia. O seu traballo combina a investigación académica coa divulgación, achegando ao público xeral coñecementos vinculados á lingua, ao territorio e á memoria colectiva. É autor de publicacións centradas no patrimonio arqueolóxico e cultural, entre elas un libro dedicado aos castros da Comarca de Deza, no que aborda a cultura castrexa desde unha perspectiva divulgativa, integrando datos arqueolóxicos, contexto histórico e tradición oral asociada a estes xacementos. Ademais, desenvolveu un labor continuado como escritor analizando a orixe e significado dos nomes de lugar, así como sobre a organización tradicional do territorio, os espazos habitados, os camiños, os montes e outros elementos da paisaxe cultural. Estes artigos supoñen unha achega relevante á recuperación de topónimos tradicionais e á súa interpretación desde a antropoloxía e a historia local. Publicou en Descubrindo Deza artigos sobre historia local, memoria colectiva, vida rural e organización social, achegando información documentada e interpretativa que contribúe a coñecer e valorar a realidade cultural do territorio.
Estes premios entregaranse nun acto público o 20 de febreiro no Pazo de Liñares a partir das 20.00 horas e no que tamén se presentará o Descubrindo nº 18.
