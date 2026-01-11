Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

Curso de defensa personal para mujeres en Silleda

Curso de defensa personal para mujeres en Silleda | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Curso de defensa personal para mujeres en Silleda | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

El Centro Social de Maiores de Silleda acogió ayer por la mañana un curso de defensa personal para mujeres. En la sesión las participantes recibieron herramientas útiles para aumentar su seguridad en situaciones de riesgo. Respiración, observación, valoración, estrategia y técnica son las claves de estas enseñanzas, así como la prevención de situaciones de riesgo para evitar confrontaciones físicas. También recibieron nociones básicas sobre el Código Penal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents