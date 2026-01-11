Curso de defensa personal para mujeres en Silleda

El Centro Social de Maiores de Silleda acogió ayer por la mañana un curso de defensa personal para mujeres. En la sesión las participantes recibieron herramientas útiles para aumentar su seguridad en situaciones de riesgo. Respiración, observación, valoración, estrategia y técnica son las claves de estas enseñanzas, así como la prevención de situaciones de riesgo para evitar confrontaciones físicas. También recibieron nociones básicas sobre el Código Penal.