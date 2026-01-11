Curso de defensa personal para mujeres en Silleda
El Centro Social de Maiores de Silleda acogió ayer por la mañana un curso de defensa personal para mujeres. En la sesión las participantes recibieron herramientas útiles para aumentar su seguridad en situaciones de riesgo. Respiración, observación, valoración, estrategia y técnica son las claves de estas enseñanzas, así como la prevención de situaciones de riesgo para evitar confrontaciones físicas. También recibieron nociones básicas sobre el Código Penal.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía