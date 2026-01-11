Charla y taller en Lalín sobre la pornografía de Alejandro Villena

El psicólogo y sexólogo clínico, Alejandro Villena estará la próxima semana en Lalín invitado por la Concejalía de Lalín para ofrecer una conferencia y un taller con los peligros del consumo de pornografía como leitmotiv. La charla-coloquio tendrá lugar el miércoles 14 de enero, a las 19.00 horas, en el Edificio Sociocultural de la Rúa Manuel Rivero. Tendrá como título «Como navegar no tsunami da pornografía? Atopar luces nas sombras» y estará dirigida al público en general con entrada totalmente gratuita.

Al día siguiente, y en el Salón Teatro, se llevará a cabo un taller bajo la denominación de «Non te deixes enganar: o impacto da pornografía». En este caso, está programado para las 11.00 horas, y como viene siendo habitual en este tipo de actividades municipales, estará dedicado al alumnado de los institutos de la capital dezana, que podrán trasladar sus dudas a Alejandro Villena.