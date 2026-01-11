+Benestar lleva a vecinos de las comarcas a estancias termales

El proyecto de termalismo de la Deputación de Pontevedra, +Benestar, ofrecerá la posibilidad a vecinos de Deza y Tabeirós-Montes estancias en balnearios como el de Mondariz, el Talaso Hotel Loxo de Sanxenxo y el Hotel Spa Norat Torre do Deza de Lalín. Esta semana visitará Mondariz un grupo de 77 personas entre las que se encuentran residentes en Cerdedo-Cotobade y Lalín. Otras 44 personas pasarán por el Talaso Hotel Loxo con integrantes procedentes de A Estrada, Vila de Cruces y Cerdedo-Cotobade. Finalmente, un grupo de 41 participantes, con varios de Cerdedo-Cotobade disfrutarán de la estancia en el Spa Norat Torre do Deza lalinense.

En el marco de este programa puesto en marca por el organismo provincial, cerca de 2.200 personas de más de 55 años de 60 municipios de la provincia pasarán seis días y cinco noches en los tres balnearios citados.